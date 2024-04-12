اليوم السابع
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الجمعة، 12 أبريل 2024 09:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعادة انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية مجلسى الإدارة لبرنامج الأغذية العالمى واليونيسف

الجمعة، 12 أبريل 2024 08:11 م
إعادة انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية مجلسى الإدارة لبرنامج الأغذية العالمى واليونيسف كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إعادة انتخاب سول لعضوية مجلسى الإدارة لبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للفترة من 2025 إلى 2027.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن سول احتفظت بمقاعدها فى الانتخابات التى أجريت خلال جلسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة.


وتعد المجالس التنفيذية، التى تديرها 36 دولة عضوا، أعلى هيئة حاكمة مسؤولة عن تحديد اتجاهات السياسات والإشراف على الأنشطة الشاملة.


وكانت كوريا الجنوبية من بين الدول الست التى تم انتخابها لعضوية مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب جمهورية التشيك والهند ومالى والنرويج والسويد.


وستعمل كوريا الجنوبية فى مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمى لفترة ثالثة على التوالى منذ عام 2019.


وستعمل 13 دولة، بما فى ذلك كوريا الجنوبية، فى مجلس إدارة (اليونيسف)، وتمثل هذه المرة العاشرة التى تعمل فيها كوريا الجنوبية فى المجلس منذ أول انتخابات لها فى عام 1988.







كوريا الجنوبية

سول

برنامج الأغذية العالمى

اليونيسف




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