اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2024 09:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف

الجمعة، 12 أبريل 2024 09:35 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف انقلاب دراجة نارية ، أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق الصحراوى فى الصف لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالصف وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة 3 اشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.







امن الجيزة

سيارات الاسعاف

اخبار الحوادث

الصف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة