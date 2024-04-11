اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 03:43 م
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وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع انتشار الفرق الطبية بالمساجد وأماكن التجمعات

الخميس، 11 أبريل 2024 03:12 م
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع انتشار الفرق الطبية بالمساجد وأماكن التجمعات الفرق الطبية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد الكبرى وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بمركز ومدينة الحسينية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بتهنئة الفرق الطبية بعيد الفطر المبارك، أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، متابعاً الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، كما اطمأن "مسعود" على انتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.







الشرقية

صحة الشرقية

انتشار الفرق الطبية بالعيد

الحسينية




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