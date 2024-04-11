وكيل زراعة سوهاج: 15 أبريل بدء استقبال الأقماح وجاهزية شون وصوامع المحافظة

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج ،إنه سوف يتم بدء استقبال الأقماح المحلية يوم 15 أبريل الجارى بمختلف الصوامع والشون التخزينية والتي يبلغ عددها 17 موقعاً بمختلف مراكز المحافظة والتي تسع أكثر من 169 ألف طن من الأقماح، مشيراً أنه يبلغ ثمن أردب القمح 150كجم 2000 جنيه.

وشدد وكيل وزارة الزراعة فى بيان له، علي ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات، مؤكداً علي ضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.

وأوصى وكيل وزارة الزراعة باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد لما لها من مميزات كثيرة وتوفير في الجهد والوقت خلال العمليات الزراعية، مضيفاً أن وزارة الزراعة تتيح للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية بأسعار مخفضة.