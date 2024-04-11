اليوم السابع
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وزير دفاع إسرائيل لنظيره الأمريكى: أى هجوم إيرانى مباشر يتطلب ردا مناسبا

الخميس، 11 أبريل 2024 10:05 م
وزير دفاع إسرائيل لنظيره الأمريكى: أى هجوم إيرانى مباشر يتطلب ردا مناسبا وزير الدفاع الأمريكى
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي، إن أي هجوم إيراني مباشر سيتطلب ردا مناسبا، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

أعلن البنتاجون عن أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي للتأكيد على دعم أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إيرانية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة بأن البنتاجون يتوقع من إسرائيل اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار حادث الهجوم على فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن قال: "إننا أوصلنا رسائل لإيران وأطراف عدة أخرى في المنطقة تحذر من مغبة التصعيد".







وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الأمريكي

هجوم إيراني

القاهرة الاخبارية




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