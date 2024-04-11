اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية السويدى: نؤيد دور الناتو فى دعم أوكرانيا عسكريا

الخميس، 11 أبريل 2024 03:00 ص
وزير الخارجية السويدى: نؤيد دور الناتو فى دعم أوكرانيا عسكريا الناتو - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم، الأربعاء أن دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق تؤيد الدور المتزايد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء السويدي -في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية خلال مؤتمر صحفي- "إننا ندعم الدور المتزايد لحلف شمال الأطلسي في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وتنسيق الدعم العسكري والتقني".

وأضاف أن دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق اتفقت بالفعل على تشكيل مجموعة من الخبراء للمساعدة في دعم جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصة نحو تسهيل الطريق أمام أوكرانيا للحصول على عضوية داخل التكتل الأوروبي.







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