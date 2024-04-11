وزارة التموين: سداد 92 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن فارق تكلفة الخبز لـ3 أيام

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، سداد مبلغ 92 مليون جنيه عن قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز المدعم عن أيام عمل المخابز " 8-9-10 إبريل 2024" لأصحاب المخابز بالتنسيق مع البنوك.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة وتوجيهات الدكتور وزير التموينوالتجارة الداخلية، على استمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطرالمبارك

على جانب أخر اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات لاستقبال القمح المحلى منالمزارعين هذا العام من خلال التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين"الذهب الأصفر" خلال عمليات التخزين تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فىالتوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة حتى وصل عدد الصوامع إلى 85 صومعة، مما أدى زيادة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى ما يقرب 5.3 مليون طن سعة تخزينية مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على القمح الذي كان يهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية.