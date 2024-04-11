وزارة البيئة تنتهى من الخريطة الاستثمارية لـ13 محمية طبيعية

كتبت منال العيسوى

أكد على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الاستثمار السياحي بمناطق المحميات الطبيعية، يتم وفق عدد من الاشتراطات البيئية المتوافقة مع طبيعة المحميات، حيث أن ملف المحميات من أهم الملفات التى توليها الوزارة ضمن الخطة الاستثمارية فى المحميات الطبيعية، والتى تم الانتهاء من وضع الخريطة الاسثمارية الكاملة لحوالى 13 محمية طبيعية من المحميات المركزية.

وأوضح أبو سنة، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حددت عدد من النماذج للمحميات الطبيعية التى تم تطويرها، وتحديد الفرص الاستثمارية فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أصبح البعد البيئى جزءً أساسيًا من كافة القطاعات ويتم العمل على إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لحصاد نتائجه على أرض الواقع اليوم.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم مناقشة الموقف البيئى لبحيرة البرلس التى تعد من أحد المحميات الطبيعية وثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر.