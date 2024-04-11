اليوم السابع
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وزارة البيئة تنتهى من الخريطة الاستثمارية لـ13 محمية طبيعية

الخميس، 11 أبريل 2024 04:00 ص
وزارة البيئة تنتهى من الخريطة الاستثمارية لـ13 محمية طبيعية على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكد على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الاستثمار السياحي بمناطق المحميات الطبيعية، يتم وفق عدد من الاشتراطات البيئية المتوافقة مع طبيعة المحميات، حيث أن ملف المحميات من أهم الملفات التى توليها الوزارة ضمن الخطة الاستثمارية فى المحميات الطبيعية، والتى تم الانتهاء من وضع الخريطة الاسثمارية الكاملة لحوالى 13 محمية طبيعية من المحميات المركزية.

وأوضح أبو سنة، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حددت عدد من النماذج للمحميات الطبيعية التى تم تطويرها، وتحديد الفرص الاستثمارية فيها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أصبح البعد البيئى جزءً أساسيًا من كافة القطاعات ويتم العمل على إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لحصاد نتائجه على أرض الواقع اليوم.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم مناقشة الموقف البيئى لبحيرة البرلس التى تعد من أحد المحميات الطبيعية وثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر.







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