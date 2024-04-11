اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن: على روسيا الانسحاب بشكل كلى من أراضى أوكرانيا

الخميس، 11 أبريل 2024 05:32 م
واشنطن: على روسيا الانسحاب بشكل كلى من أراضى أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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طالب نائب مندوبة واشنطن لدى مجلس الأمن، روبرت وود، اليوم الخميس روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا وأن تنسحب بشكل كلي من كل الأراضي الواقعة داخل حدود أوكرانيا.


وقال وود -خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- إن روسيا كثفت هجماتها على منشآت الطاقة في أوكرانيا منذ الـ22 من مارس، بما في ذلك المولدات وشبكة الكهرباء، مؤكدا أن هذه الهجمات تزيد من خطر الأزمة الإنسانية في خاركييف وغيرها من المدن.


وأضاف أن "الكرملين يختار المواجهة والتصعيد في أوكرانيا، وأن يعيق عمل مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقض (الفيتو)، وأن روسيا أثبتت عدم اكتراثها بالأمن والسلم الدوليين".







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روسيا وأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

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