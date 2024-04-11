نتنياهو ردا على تسريبات وفد التفاوض الإسرائيلى: حماس تُحبط التوصل لصفقة تبادل

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ردا على تسريب وفد التفاوض إن نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المخطوفين وهو يرفض اتفاق استسلام، مؤكدا أن حماس هى من يحبط التوصل لصفقة.

يذكرأن، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأكد وفد التفاوض أن المفاوضات بشكلها الحالى قد تستمر عاما.

وأشارت القناة 12 نقلا عن وفد التفاوض الإسرائيلى إلى أنه كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ وخسرنا أرواح مختطفين.

وأوضح عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلى، أنه كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض، مؤكدا أن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب.