ميراث الندم.. قصة شاب قتل شقيقه للاستحواذ على إرث والده فى سوهاج

كتب سليم على

رحل الوالد وترك لأبنائه تجارته وأرض زراعية يمتلكها في محافظة سوهاج، وأوصى الوالد قبل رحيله الشقيقين بالحفاظ على صلة الرحم بينهما، إلا أنهما ضربا بوصيته عرض الحائط ودخلا في خلاف كبير على تقسيم الميراث في محاولة كل منهما الاستحواذ على ميراث الأب بحجة العمل بتجارته والأرض الزراعية.

اعتاد أهالى المنطقة محل سكنهما على وجود مشاجرات وسب وقذف بين الطرفين بسبب الخلاف على قسمة الميراث، ويوم الواقعة في الأول من مارس عام 2022، واحتدم النقاش بينهما حول الميراث، ليتطور إلى مشاجرة كالعادة واعتقد الجميع أنها مشاجرة ستنتهي بجدال لفظي فقط ، إلا أن الخلاف تطور بينهما ودخل الشقيق الأكبر إلى المطبخ واستل سلاح ابيض "سكين" وسدد به طعنات متفرقة في جسد شقيقه ليسقط غارقا في دمائه وحاول الأهالى إصطحابه إلى إحدى المستشفيات إلأ أنه فارق الحياة.

أمام جثة شقيقه وقف الشقيق الأكبر المتهم وعلى وجه الذهول والصدمة شقيقه الذي أصابه الندم على فعلته، وأخطر الأهالى والجيران الشرطة وسلم نفسه لمركز شرطة جرجا.

أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على القضية بالسجن المشدد 5 سنوات على الشقيق الأكبر المتهم بقتل شقيقه بسبب الخلاف على تقسيم الميراث.



