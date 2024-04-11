منظمة الصحة العالمية تنصح: تناولوا كميات قليلة من الكحك فى العيد

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة خلال العيد، وذلك للتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه يجب تناول كمية قليلة من الكحك والحلويات في عيد الفطر، حيث إن الكميات الكبيرة قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم، مضيفة أن عافيتك وصحتك أولوية.



تناول كميات قليلة من الطعام

وقالت: "قلل من كمية حصص الطعام الخاصة بك واستخدم طبقًا صغيرًا للحد من تناول الطعام، و تذكر أن الإفراط في استهلاك الطعام خلال العيد قد يزيد من وزن الجسم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم، لذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".



تناول كمية قليلة من الكحك

وأوضحت، أنه في هذا العيد، احتفل بالحياة والصحة، من خلال الإقلاع عن التدخين، أنك لا تضيف سنوات إلى حياتك، بل تضيف حياة إلى سنواتك، أكسر العادة، واستمر في ممارسة النشاط.



الاقلاع عن التدخين

وأضافت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه مع عيد الفطر، دعونا نتأمل القيم التي رعايناها طوال شهر رمضان المبارك، ونذكر أنفسنا بالتزامنا المشترك لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.