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ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

الخميس، 11 أبريل 2024 07:18 م
ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين محكمة العدل الدولية
كتب محمد جمال

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قال ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.


وأكد ممثل نيكاراجوا أن وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أمر إيجابى، مؤكدا أنه يأمل أن ننجح فى إلزام ألمانيا بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا أنه يجب منع إرسال الأسلحة لإسرائيل ووقف انتهاك القانون الدولى، مؤكدا إلى أن بلاده ملتزمة بمنع الإبادة الجماعية فى غزة عبر وقف تسليح إسرائيل.


وأشار ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم تنفذ أمر المحكمة والأسلحة المرسلة لها يجب أن تتوقف.







نيكارجوا

العدل الدولية

غزة

حرب غزة

فلسطين



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