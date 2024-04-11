مشاركة 250 "مركز شباب" بمبادرة "العيد أحلى" بكفر الشيخ فى ثانى أيام عيد الفطر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد 250 مركز شباب بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، لجذب جميع الفئات العمرية لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي فى قرى ومدن المحافظة، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية ، حرصاً من وزارة الشباب على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى نشر البهجة والسعادة بين المواطنين خلال أيام العيد، من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية وفنية متنوعة، وتوزيع هدايا على الأطفال، وتقديم ألعاب ترفيهية ورياضية مجانية لجميع الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتى فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتجسيدًا لاهتمام الوزارة بنشر البهجة والسعادة بين المواطنين.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية وضعت خطة الاستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بمراكز الشباب واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الفطر المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الإحتفالات وإعداد البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب والمكتب الفنى ، المركز الإعلامي بالمديرية والإدارة الاستراتيجية، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية .

كما أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلى المديرية للشباب و الرياضة و فريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة و إختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، و وضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد، الاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد.



تطير البالونات



تعدد الألعاب بلمراكز الشباب



جانب من الالعاب



سعادة الأطفال بالعيد



فرحة الاطفال بقضاء ثاني أيام العيد بمركز شباب



ممارسة لعبة البلياردو



