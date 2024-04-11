متحف ملوى والمناطق الأثرية فى المنيا.. فسحة فى متناول إيدك

المنيا - حسن عبد الغفار

يرغب الكثير من المواطنين، فى عمل رحلات مختلفة خلال أيام العيد، فلا ينظر إلى التقليدى ويذهب إلى المناطق الخضراء بل يفضل الذهاب إلى الصحراء حيث المناطق الأثرية بصحبة أطفاله واسرته، لذلك سوف نرصد المناطق الاثرية المتاحة للزيارة طوال ايام العيد واسغار التذكار للكبير والطلاب.



وتتمييز محافظة المناطق بتنوع المناطق الاثرية، والعصور العصور التاريخية بين فرعونية واسلامية وقبطية ويونانية ومختلف العصور سوف تجده فى محافظة المنيا، ومن أهم تلك الاماكن، منطقة تونا الجبل بمركز ملوى جنوبا المنيا ويطلق عليها مدينة الاموات، وبنى حسن الشروق بابوقرقاص جنوب المحافظة، تلك المنطقة التى شهدت اول العاب اولمبية فى التاريخ، ومنطقة تل العمارنه بديرمواس جنوب المنياتلك التى اطلق فيها اول دعوة للتوحيد، هذا إلى جانب متحف ملوى الذى يضم قطع اثرية نادرة ويقع بمدبنة ملوى.



تلك المناطق مفتوحة طوال أيام عيد الفطر المبارك بالمجان وسعر تذكرة الدخول فى متناول الجميع وهى مبلغ 10جنيهات للكبير، 5جنيهات للطالب، والوصول إلى تلك المناطق ليس امرا صعبا سواء بالقطار، أو عن طريق استقلال السيارات أو السيارات الخاصة، لان الطرق ممهده للوصول إلى تلك المزارات السياحية، التى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.

