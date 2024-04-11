ماكرون يدعو شركات الصناعات الدفاعية للانتقال إلى اقتصاد الحرب

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جدد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون دعوته لشركات الصناعات الدفاعية للانتقال بسرعة إلى "اقتصاد الحرب" لتعزيز الإنتاج والابتكار والاستجابة لاحتياجات أوكرانيا من الأسلحة فى حربها ضد روسيا.

وحذر ماكرون -أثناء وضع حجر الأساس لمصنع بارود بمدينة بيرجراك- من أن الاضطرابات التى سببتها الحرب فى أوكرانيا وإعادة التسلح على مستوى العالم تتطلب جهدا "مستداما" من جانب صناعة الدفاع لإنتاج المزيد وبسرعة.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/.



وقال ماكرون إننا نرى على المدى الطويل تحولات جيوسياسية وجغرافيا استراتيجية تلعب فيها الصناعات الدفاعية دورا متزايدا.. مشددا على أن العالم الذى نتحدث عنه لن يتوقف إذا انتهت الحرب غدا، لأن هناك عملية إعادة تسلح ضخمة لروسيا.