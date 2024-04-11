لو مريض سكر اعرف الحد المسموح تناوله من الكحك خلال أيام العيد

كتبت إيناس البنا

يشتهر عيد الفطر بكل أشكال الحلويات من الكحك والبسكويت والبيتى فور المليئة بالكثير من السمن والسكريات والشيكولاتة، التى قد تجعل الأمر صعبا على مريض السكر نتيجة هذا الكم من الحلويات والسكريات التى قد تدخل الجسم.

من جانبه كشف الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة أن مريض السكر له طبيعة خاصة فى جميع الأيام وبصورة أكبر وقت الأعياد التى تكثر فيها ما لذ وطاب من أشكال الطعام والحلويات، خاصة عيد الفطر، الذى يتزين بأطباق الكحك والبسكويت، ولأن الوقاية خير من العلاج يجب الحذر قبل البدء فى تناول حلويات العيد.

وأوضح أستاذ الباطنة والأورام، في تصريحات لليوم السابع، أنه بالنسبة لمرضى السكر يمكنهم خلال أيام العيد تناول عدد 2 من كل من الكحك والبسكوت والبيتى فور، ليس أكثر لتجنب دخول كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية لجسمه، وتجنب حدوث ارتفاع في نسبة السكر والتي قد تصل في بعض الحالات إلى الدخول للطوارئ إلى لم ينخفض سكر الدم.

ولأن الحلويات تحتوى على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات البسيطة، فإنها تسبب ارتفاعًا أسرع في نسبة السكر في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى، ويعد التحكم في الكمية أمرًا أساسيًا أيضًا لتجنب الارتفاعات المفاجئة في نسبة السكر في الدم.