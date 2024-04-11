اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 04:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف يلتقى ممثلى لجان الشئون الدولية ببرلمانات دول "بريكس" الخميس

الخميس، 11 أبريل 2024 04:00 ص
لافروف يلتقى ممثلى لجان الشئون الدولية ببرلمانات دول "بريكس" الخميس وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، مع رؤساء وممثلي لجان الشؤون الدولية في برلمانات دول مجموعة "بريكس" في العاصمة موسكو.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال تصريح صحفي الأربعاء "سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الخميس مع رؤساء وممثلي لجان الشؤون الدولية في برلمانات دول "بريكس" بالعاصمة موسكو".


وأضافت زاخاروفا: "من المقرر بحث مجموعة واسعة من المسائل وأنشطة المجموعة وكذلك آفاق تعزيز التعاون على المنصات البرلمانية الدولية".







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