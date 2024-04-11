كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية مقصد الزائرين من كل المحافظات فى عيد الفطر.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

يشهد كورنيش نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، ازدحامًا كبيرًا من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ويقع الكورنيش على شط قناة السويس ويصطف الأهالى على طول الممشى السياحى، يتنفسون هواء نقيًا، ويشهد الكورنيش إقبالًا كبيرًا من المحافظات المجاورة.



ويظل ممشى وكورنيش نمرة 6، بمدينة الإسماعيلية، من أهم المنتزهات لأهالى وزوار المدينة الهادئة، لروعة وجمال المكان، وكثرة المسطحات الخضراء، ويقع الكورنيش على امتداد الواجهة البحرية لبحيرة التمساح، وفى مسار مفتوح يفصل بين البحيرة والحدائق حتي يصل إلى منطقة معدية نمرة 6، التى تربط غرب القناة بشرقها، وأصبح الكورنيش الوجهة المفضلة لقضاء أفضل الأوقات بمدينة السحر والجمال، وإنشاء هيئة قناة السويس لحمامات عامة بالحدائق وممشى نمرة 6 لزيادة الخدمات منح مزيد من الراحة بالمكان.



وفى الحدائق بالكورنيش تجد مئات الأسر تقوم بالشوى فى أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى وجود عربات صغيرة تصنع القهوة والمشروبات الساخنة وأخرى للحلوى المثلجة ومنها سيارات للأكل.







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