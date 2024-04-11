اليوم السابع
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الخميس، 11 أبريل 2024 09:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوات إسرائيلية تقتحم قرية مادما جنوب نابلس

الخميس، 11 أبريل 2024 09:00 ص
قوات إسرائيلية تقتحم قرية مادما جنوب نابلس الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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اقتحمت قوات إسرائيلية، الخميس، قرية مادما، جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد أن أقامت حواجز عسكرية على مداخلها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وكان قد بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي، تطورات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أطلع ملك البحرين، على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مؤكدا على "أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.







قرية مادما

نابلس

الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلى




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