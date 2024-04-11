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عميد حقوق عين شمس: تجديد أكبر مدرجين بالكلية وقاعة للمحاكمات لتدريب الطلاب

الخميس، 11 أبريل 2024 07:00 ص
عميد حقوق عين شمس: تجديد أكبر مدرجين بالكلية وقاعة للمحاكمات لتدريب الطلاب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن أهم الانشاءات تأتى تشهدها الكلية خلال هذه المرحلة ، موضحا أن الكلية تشهد العديد من أعمال التجديدات والانشاءات فى الوقت الحالى فى سبيل النهوض بالبنية التحتية بالكلية .

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أعمال الإنشاءات موجودة فى كافة أرجاء الكلية وفى مقدمة هذه الانشاءات مدرجين كبيرين يتم تجديدهم على أعلى مستوى وهم مدرج علوى ومدرج سفلى.

وأشار إلى أن من بين الانشاءات أيضا تحديد كامل لقاعة المؤتمرات، والانتهاء من تدشين قاعة عصرية للمحاكمات السورية، وتحديد مجلس الكلية على أعلى مستوى وتحديد مقر الشعبة الإنجليزية .

يذكر أنه قد بدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.


 







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