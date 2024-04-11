ضبط 10 منشآت مخالفة أقامت حفلات بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، عدة حملات تفتيشية على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأسفرت الحملات، عن عدد ضبط (8) منشآت أقامت حفلات بدون تصديق من الإدارة العامة للسياحة وإخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة وعدد ( 2) منشأة أقامت حفل بدون تصريح وبالاطلاع على الأوراق وجد أنها تخضع لإشراف ورقابة وزارة السياحة.

كما قامت الحملات بالمرور أيضا على عدة منشآت بنطاق أحياء مختلفة، وتبين وجود عدد ( 5) منشآت غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار وقد تم إستدعاء مسئولو المنشأة للحضور لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قائمة الأسعار الخاصة به، وتم التنبيه بعدم التخلف للأهمية ،وكذلك منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية وتم ترك إخطار المدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولي وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.



حملات السياحة والمصايف في الاسكندرية



حملات السياحة والمصايف في الاسكندرية



حملات للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية



