ضبط مخدرات بقيمة 7.5 مليون جنيه فى السويس

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الدخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالسويس حيث تقدر قيمتها بـ 7,5 مليون جنيه تقريبا.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (فيصل - الجناين) بمديرية أمن السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزتهما (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش وضبط عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش). وضبط عاطل) بدائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7,5 مليون جنيه تقريباً.