ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بشمال سيناء

كتب محمود عبد الراضى

فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية في ضبط 75 كيلو جرام من مخدرى الحشيش والهيدرو بحوزة شخصين بشمال سيناء .. بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه تقريبا وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدرى الحشيش والهيدرو وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض).هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,250) مليون جنيه تقريباً).