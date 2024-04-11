ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات بخروج زوجها من مسكنهما مستقلاً مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته، وفى وقت لاحق عثر على جثته بمياه إحدى المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوك توك" خاصته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) . بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث قاموا بإستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وإحداث إصابته بجرح طعنى وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف المشار إليه والإستيلاء على (التوك توك - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب ، وقيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك التوك" بالبيع لعميلهم "سىء النية" (سائق "توك توك") بمقابل مبلغ مالى "تم ضبطه وأرشد عن المركبة" ، كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المستولى عليه - باقى ثمن بيع "التوك توك") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .