اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سنتكوم: إسقاط 3 مسيرات أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين فى اليمن

الخميس، 11 أبريل 2024 09:36 ص
سنتكوم: إسقاط 3 مسيرات أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين فى اليمن طائرة مسيرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، إسقاط 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فوق خليج عدن والبحر الأحمر.

وأشارت القيادة المركزية، حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية الخميس، إلى التعامل أيضا مع 8 طائرات مسيرة وتدميرها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت أنه لم يعلن عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت، في وقت سابق، أنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.







القيادة المركزية الأمريكية

اليمن

خليج عدن

الحوثيين




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