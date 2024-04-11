سفارة روسيا فى برن: لا جدوى من اجتماع سويسرا بشأن أوكرانيا

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ذكرت السفارة الروسية في برن، الاربعاء، أن الاجتماع الذي تستضيفه سويسرا بشأن أوكرانيا والمقرر عقده في (بورجنستوك) خلال يونيو القادم، سيكون عديم الجدوى دون مشاركة روسيا.



وأفادت السفارة - في تعليق على قرار سويسرا استضافة المؤتمر - "من المرجح أن يؤدي الاجتماع في بورجنستوك، دون حضور روسيا، إلى جولة أخرى من المشاورات العقيمة التي لن تتمكن من تحقيق أي نتائج ملموسة".



وأضافت "من خلال تنظيم حدث من الواضح أنه لا يحمل أي وعد بتسوية حقيقية للصراع، أظهرت حكومة الاتحاد مرة أخرى أنها مستعدة لأخذ الموقف الأوكراني فقط في الاعتبار".



وبحسب السفارة - وفقا لوكالة تاس الروسية - فإن سويسرا لم تدعو روسيا لحضور المؤتمر.



وكانت الرئيسة الفيدرالية للاتحاد السويسري فيولا أمهيرد قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا في منتصف شهر يونيو المقبل بدون مشاركة روسيا.



وقالت أمهيرد - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا لوكال" في نسختها السويسرية الصادرة باللغة الإنجليزية - إن المؤتمر سيعقد في منتجع بورجنستوك بالقرب من مدينة لوزيرن بوسط البلاد يومي 15 و16 يونيو المقبل، مؤكدة أن المؤتمر ما هو إلا "خطوة أولى في عملية إرساء سلام دائم في أوكرانيا".