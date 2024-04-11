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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11 أبريل 2024 ثاني أيام عيد الفطر

الخميس، 11 أبريل 2024 09:00 ص
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11 أبريل 2024 ثاني أيام عيد الفطر الدواجن
كتب إسلام سعيد

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ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2024 ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط تذبذب مستمر في سعر الذهب بالسوق المصري، في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2334 دولار في التعاملات الفورية 

 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 24 يسجل 3646 جنيها.

عيار 21 يسجل 3190 جنيها.

عيار 18 يسجل 2734 جنيها

عيار 14 يسجل 3190 جنيها.

الجنيه الذهب 25520 جنيها.

 

 صناديق الذهب
 

بلغت حيازات الصناديق من الذهب خلال عام 2023 بأكمله 3225 طن ذهب لتنخفض بنسبة 7%، بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل الصناديق بنسبة 6% بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 15%.

تصدرت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في أوروبا الخسائر خلال عام 2023، حيث شهدت خروج استثمارات بمقدار 11 مليار دولار وهو أسوأ أداء منذ عام 2013 عندما خرجت استثمارات بمقدار 13 مليار دولار.

تمثل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والمنتجات المماثلة جزء كبير من سوق الذهب، حيث يستخدمها المستثمرون من المؤسسات والأفراد لتنفيذ العديد من استراتيجياتهم الاستثمارية، غالبًا ما تسلط التدفقات في صناديق الاستثمار المتداولة الضوء على الآراء والرغبات.

 






الذهب عيار 21

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

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الذهب اليوم عيار 21

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سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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الذهب




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