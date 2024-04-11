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سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الخميس 11 أبريل 2024

الخميس، 11 أبريل 2024 08:00 ص
سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الخميس 11 أبريل 2024 الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر سعر الجنيه الذهب فى مصر فى الصاغة اليوم 25520 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة فى سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة نحو الهبوط بحوإلى 10 جنيهات فى كل عيار من الأعيرة المتداولة فى السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25520 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة فى سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلى 432 جنيها


 







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