زعيم المعارضة الكورى الجنوبى يتعهد بحل مشاكل الاقتصاد بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية

أ ش أ

قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج، اليوم الخميس، إن حزبه سيأخذ زمام المبادرة بنشاط لحل المشكلات المتعلقة بمعيشة الشعب، بعد أن حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية.



وأضاف "لي" في حفل حل لجنة الانتخابات بالحزب، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن ما تحقق ليس انتصارا للحزب الديمقراطي ولكنه انتصار عظيم لشعبنا، معربا عن امتنانه لدعم الشعب للحزب في تجاوز هدف الأغلبية في الجمعية الوطنية.



وتابع الحزب الديمقراطي سيبذل قصارى جهده لاحترام المعنى الثمين الذي يتضمنه كل صوت أدلى به الشعب. وسنبذل قصارى جهدنا لتخفيف معاناة الشعب وحل الأزمة الوطنية.



كما دعا الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة إلى العمل معا لحل الأزمات التي تواجه معيشة الناس. وطلب من جميع أعضاء الحزب المنتخبين في انتخابات الأربعاء مواصلة الاستماع إلى صوت الناس بكل تواضع.



من جانبه.. قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، إن الحكومة ستقبل بكل تواضع نتائج الانتخابات البرلمانية، وستتعاون بشكل أكثر فعالية مع الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.



وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح في الوقت الذي حقق فيه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأربعاء، في انتكاسة كبيرة أخرى لحزب سلطة الشعب الحاكم والرئيس "يون سيوك-يول".



وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، فاز الحزب الديمقراطي بـ 161 مقعدا من أصل 254 مقعدا تم التنافس عليها بشكل مباشر، بينما فاز حزب سلطة الشعب بـ 90 مقعدا فقط. وحصل الحزب الديمقراطي والحزب التابع له على 175 مقعدا، بما في ذلك مقاعد التمثيل النسبي، بينما حصل حزب سلطة الشعب والحزب التابع له على 108 مقاعد في البرلمان المؤلف من 300 مقعد حتى الساعة 9:40 صباحا. وسيتم نشر النتائج الرسمية في وقت لاحق من اليوم.