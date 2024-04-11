زحام شديد على الملاهى من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من الملاهى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لرصد فرحة المواطنين، أثناء قضائهم أجازة عيد الفطر المبارك فى ثانى أيامه.



وتشهد مدينة منوف بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على على الملاهى للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهًا بفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة أمام جموع المواطنين للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم فرحتهم والمتابعة الدورية بما يضمن استمرارية الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للحدائق، ومشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة فضلًا عن استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقى واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.