اليوم السابع
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روسيا والأمم المتحدة تدعوان لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

الخميس، 11 أبريل 2024 02:00 م
روسيا والأمم المتحدة تدعوان لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف
وكالات

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد محادثات في موسكو.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الخارجية الروسية في بيان بعد اجتماعهما إنهما أكدا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المتضررين والمحتاجين وإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت أنهما أوليا اهتماماً كبيراً باحتمالات إحياء عملية السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع.







سيرجى لافروف

روسيا

غزة

الامم المتحدة

الاحتلال الاسرائيلى

قطاع غزة




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