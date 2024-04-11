رغم نيران الحرب.. أطفال قطاع غزة يحتفلون بعيد الفطر المبارك

كتبت ريهام عبد الله

على الرغم من نيران الحرب، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن هذا لم يكن عائق أمام أهالى القطاع المنكوبين، من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، إذ سادت أجواء من البهجة في العيد بين الأطفال الذين رقصوا على أنغام الموسيقى، بالرغم من الحصار.



وتداول مرتادى مواقع التواصل فيديو، لأطفال يرقصون على أنغام أحد أغانى الأطفال الشهيرة، ولقطة أخرى لطفلة ترقص برفقة شخص ارتدى زي المهرجين لإضفاء حالة من البهجة على الأطفال، وسط تجمع كبير للأطفال في مخيمات اللجوء.

المشهد لم يكن الأول، الذى كشف عن صمود أهل قطاع غزة، إذ انه وعلى الرغم من الأوضاع غير الآدمية، إلا أن أهالى قطاع غزة أبو الأ يرحبوا بقدوم شهر الصوم بطريقة خاصة، فحرصت فتاة تدعى سارة على القيام بدور المسحراتى، وسط خيام النازحين فى قطاع غزة، في دلالة واضحة على صمود الشعب الفلسطيني أمام آلة الحرب الإسرائيلية، وإصرارهم على الاستمتاع ولو بالقدر القليل من فرحة حلول الشهر الكريم.



أطفال غزة يحتفلون بالعيد

وظهرت الفتاة فى الفيديو مع فتاتين أخرتين، وأنشدوا الأغانى ترحيبًا بقدوم الشهر الكريم، ثم بدأت الفتاة بالمشى وسط الخيام تحمل الطبلة بين يديها، وبدأت فى النداء على أسماء أقاربها وجيرانها لتدعوهم للسحور الأول فى رمضان هذا العام.



وقالت الفتاة فى مطلع الفيديو: "رغم الألم والحزن والتشريد والتجويع، ورغم أن كل بيت فيه شهيد وجريح، راح نستمر فى إسعاد الناس وراح نستقبل ضيفنا شهر رمضان على أكمل وجه".



ومن جهة أخرى، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات لأطفال غزة وهم يحملون الفوانيس محتفلين على أشهر أغانى رمضان.

