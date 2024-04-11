رئيس وزراء العراق: حريصون على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخى بين أطياف الشعب

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف الشعب العراقي .

وشدد السوداني خلال استقباله زعيم الكلدان في العراق البطريرك مار لويس روفائيل ساكو، على أهمية الدور التاريخي للمكون المسيحي العراقي ومساهمته في بناء الدولة، وفقا لما أوردته قناة العراقية الإخبارية .

وعبر السوداني، خلال اللقاء، عن ترحيبه بعودة البطريرك إلى بغداد، وأهمية وجوده ودوره في العراق .

من جانبه.. هنأ البطريرك، رئيس الوزراء العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الحكومة للقيام بواجباتها.