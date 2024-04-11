اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس موريتانيا يتبادل التهنئة هاتفيا مع رئيسى تونس ومالي بمناسبة عيد الفطر

الخميس، 11 أبريل 2024 11:40 ص
رئيس موريتانيا يتبادل التهنئة هاتفيا مع رئيسى تونس ومالي بمناسبة عيد الفطر الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ

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تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالين هاتفيين، كل على حدة، من رئيسي تونس قيس سعيد ومالي آسيمي كويتا؛ للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الرئاسة الموريتانية- في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما تناولا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الرئاسة الموريتانية ، أن الرئيس الغزواني تلقى أيضا، اتصالا هاتفيا، من نظيره المالي آسيمي كويتا. تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة العيد. كما تناولا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.







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رئيس مالى




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