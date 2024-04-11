رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى مؤتمر الصلاة السنوى بوادى النطرون

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بمؤتمر الصلاة السنوى تحت شعار "ولما صلوا" ببيت الوادى بوادى النطرون، بحضور أكثر من 6000 مشارك من شعب الكنائس الإنجيلية من مختلف محافظات الجمهورية، كما شارك فى فعاليات المؤتمر الدكتور القس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة وقيادات الطائفة الإنجيلية.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الحضور، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الصلاة، وبمشاركة شعب الكنائس الإنجيلية الكبير من مختلف المحافظات.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "وأنا وسطكم اليوم سعيد سعادة كبيرة وأشعر بفرح عظيم أن تصلى الكنيسة معًا"، مضيفًا: "فى كل يوم نرى إحسانات الله معنا، ونؤمن ونثق بوجود الله فى حياتنا، وأن الله قادر أن يصنع أمرًا جديدًا لكنيستنا وبلادنا ويعبر بنا إلى أرض الخير، ونتضامن مع المحتاجين والفقراء وندعو الخطاة إلى التوبة، لأنه مع الوعد هناك دائمًا مسؤولية".



قيادات الطائفة الإنجيلية خلال الصلاة



جانب من مؤتمر الصلاة



كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية



مؤتمر الصلاة