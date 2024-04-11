"رأس محمد".. 9 معلومات عن أكبر محمية فى مصر

كتبت منال العيسوى

يوجد فى مصر أكثر من 30 محمية طبيعية، لكل منها جماله الخاص ومميزاته البيئية، من حيث التنوع التباتى والبيولوجى ونوع السياحة فيها وارتباطها بالتراث العالمى.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن أكبر محمية طبيعية فى مصر وهى محمية رأس محمد بجنوب سيناء.



1- رأس محمد هي اكبر المحميات الطبيعية المصرية في جنوب سيناء، وتصل مساحتها حوالى 850 كم مربع ، وبالتحديدا على بعد 12 كم من شرم الشيخ. يجاورها خليج العقبة من الشرق وخليج السويس من الغرب، حيث تقع عند التقاء خليجى السويس والعقبة.



2- أعلنت محمية رأس محمد كمحمية طبيعية عام 1983، ومن اهم الأنشطة فيها الغوص والسباحة، وتمثل الحافة الشرقية لها حائط صخري مع مياه الخليج الذي يتميز باندر أنواع الشعاب المرجانية، وبه قناة المانجروف التي تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعيرة بطول حوالي 250 م.

3-تتميز محمية رأس محمد بالشواطئ المرجانية الموجودة في أعماق المحيط المائى لرأس محمد والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، كما تحيط الشعاب المرجانية بالمحمية من كافه جوانبها البحرية.



4- يعد تشكيل محمية رأس محمد تكوينا فريدا، ذو أثر كبير في تشكيل الحياة الطبيعية بالمنطقة، كما ساهمت الهزات الأرضية فى تكوين الكهوف المائية أسفل الجزيرة.



5- محمية محمية رأس محمد تعتبر موطن للعديد من الحيوانات المعرضة للانقراض منها الوعل النوبى بالمناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات والتي لا تظهر إلا بالليل.



6- وتعد محمية رأس محمد موطنا للعديد من الطيور المهاجرة مثل البلشونات والنوارس، ومسار رئيسى خلال هجرة الطيور حيث يتم توفر الغذاء والراحة للطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا فى طريقها للعودة إلى أفريقيا.



7- اعلنت محمية رأس محمد كمحمية طبيعية نظرا لما تحتويه أنظمة ايدلوجية هامة وعالية الحساسية مثل الشعب المرجانية، وبيئة المنجروف، و وبيئة الادوية الصحراوية والشعاب المرجانية، إضافة انها جزء من البيئات الساحلية الرطبة، وتتمثل في سهول طينية واراضى ملحية، وبيئة الحشائش البحرية.

8- يمر بمحمية رأس محمد أكثر من 260 نوعا من الطيور المهاجرة، معظمها من الطيور المائية، كما يصل عدد الطيور المقيمة فيها إلى 8 أنواع تقريبا، ورصدت بها العديد من الطيور المهددة دولياً بالانقراض، مثل مرعة الغلة وأبو اليسر أسود الجناح والشرشير المخطط والزرقاوى الأحمر والمرزة البغثاء وصقر الجراد والعقاب الملكى.



9-كما تم تم تسجيل 11 نوعًا من الثدييات فى خاصة في منطقة الزرانيق منها الجربوع وهو من القوارض التى تعيش فى المناطق الرملية، كما تم تسجيل 22 نوعًا من الزواحف أهمها سحلية الرمال.