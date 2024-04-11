خطة زيادة صادرات الصناعات الجلدية 25 % خلال عام 2024..تعرف عليها

كتب إسلام سعيد

وضعت غرفة صناعة الجلود خطة لزيادة الصادرات بنسبة 20 إلي 25% خلال 2024 وذلك بالاعتماد على المعارض الخارجية وفتح الأسواق الجديدة بجانب الأسواق الثابتة التي تعتمد عليها بعد أن حققت نمو 14% خلال عام 2023

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن هناك مستهدفا لزيادة سنوية ثابتة في الصادرات للصناعات الجلدية بالرغم من الظروف والتحديات الحالية والتي منها سعر الصرف وتوافر الخامات وموجات التضخم العالمية ، مشيرا إلي تنظيم عدة معارض في العراق وليبيا وكينيا وأوغندا ونبحث تدشين معرض في الاردن بهدف التواجد بالمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة.

وبلغت صادرات مصر من الجلود 114 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة 25% مقارنةً بعام 2022، بحسب النجار، الذي أوضح أن تلك الصادرات تشمل (دباغة الجلود، والمنتجات الجلدية والأحذية) بحسب بيان الرقابة على الصادرات.

وقال جمال السمالوطي، إن قطاع المصنوعات الجلدية في مصر واعد جداً رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط، متوقعاً نمو صادراته بنسبة أعلى من 25% خلال 2024.

وأكد أنه ضمن خطة زيادة الصادرات هو عقد معرض القاهرة الدولى للجلود الذي يستهدف فى المقام الأول التصدير لذلك تم دعوة وفود أجنبية من 11 دولة تضم 82 مستورد أجنبى للإطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود فى مصر والمساهمة فى إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة فى المعرض.