حكايات عروس البحر.. منطقة جليم سميت باسم يونانى عشق الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أسماء على بدر

دائما محافظة الإسكندرية فيها حكايات لا تنتهى وخاصة شوارعها وكل حارة فيها جدران منازلها القديمة كأنها الصندوق الاسود لحكايات الزمن الجميل، وفى حكاية النهاردة تفاصيل مميزة لمنطقة شهيرة بعروس البحر المتوسط نردد اسمها دائما ولا نعرف تفاصيلها ومن هو مؤسسها، وهى منطقة جليم، والتى ظهرت فى العديد من الأعمال السينمائية، وأظهرت القصور والفيلات القديمة، فهى كانت سكن للبشاوات والأجانب ومع مرور الزمن تغيرت ملامحها .

سبب التسمية

جاء اسم جليم اختصارًا لـ"جليممنوبولوس" وهو ايوثتاثيوس جليمنولولوس يونانى الجنسية وسميت المنطقة باسمه، ولكن تم تحريف الاسم إلى جليم نظرا لصعوبة نطق الاسم كاملا، لكى يسهل ترديده، وبالفعل ظل الاسم حتى الآن يردده المواطنين بالإسكندرية، وينشر "اليوم السابع" اول صورة لـ"جليمنوبولوس"

حكاية جليم

ويقول الدكتور اسلام عاصم نقيب المرشدين السياحيين السابق ، أن منطقة جليم نسبة الى ايوثتاثيوس جليمنوبولوس يوناني ولد عام 1833 درس الحقوق وعمل في السلك الدبلوماسي اليوناني ثم استقال من عمله.

واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه جاء إلى مصر عام 1880 وعمل محامي في المحكمة المختلطة في الإسكندرية، واهتم بجمع الاثار التي اهدها بعد ذلك للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية عند بداية انشائه وكافئه الخديو عباس حلمي الثاني بمنحه الوسام العثماني.

وأشار الى انه كان له بيت مقابل البحر وعندما تم العمل في الكورنيش سميت المنطقة بأسمه واختصر من جليمونوبولوس إلى جليم .

كما اوضح ان في شاطئ جليم كان يوجد معسكر من معسكرات الحرب العالمية الاولى ومستشفى نقاهة للمصابين. توفي في اليونان عام 1912م .

قصور جليم

كانت منطقة جليم يوجد فيها العديد من القصور التى كان يعيش فيها الأجانب وأبناء العائلة المالكة منها قصر الأميرة قدريه حسين كامل كريمة السلطان حسين كامل بمنطقة

ومن أهم القصور التى لازالت موجودة حتى الآن فى منطقة جليم هو قصر عزيزة فهمى وهى نجله على باشا فهمى كبير مهندسي القصر الملكى ويعد القصر من اهم قصور الإسكندرية تم تصميمه على يد المعمارى الايطالى انطونيو جراناتو 1923 ليكون مصيف لعزيزة هانم واسرتها وصمم القصر على التصميم النيو كلاسيكى بلمحة رومانية اشتهرت فى اوروبا القصر على مساحة 611 م ومساحة الارض تصل الى 16000 م.

ومن القصور الهامة بمنطقة جليم عى فيلا مظلوم والتى تم تحويلها الى كلية الفنون الجميلة حاليا.



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