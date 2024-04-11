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حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. اعرفها

الخميس، 11 أبريل 2024 05:30 ص
حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. اعرفها أعمال بناء - صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

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حدد قانون التصالح  في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية حالات معينة يجوز فيها عدم قبول التصالح، حيث نص على أنه يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.

حالات يجوز فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







التصالح على مخالفات البناء

قانون التصالح

اللائحة التنفيذية



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