جونسون مهاجما سوناك لحظر التدخين: من الجنون أن يحظر حزب تشرشل السيجار

كتبت : نهال أبو السعود

هاجم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون حظر التدخين الذي فرضته حكومة ريشي سوناك الحالية ووصف الامر بانه جنون تام وسط أوضاع المحافظين المستمرة في التدهور في بريطانيا

وفقا لصحيفة الجارديان، قال جونسون خلال فعالية في كندا: من الجنون ان يحظر حزب وينستون تشرشل السيجار، وهاجم هذه السياسة في مؤتمر بكندا حيث ظهر في حلقة نفاش مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني ابوت والمعلق السياسي جون اوسوليفان.

وفقا للجارديان، تقوم الحكومة بإصدار تشريع لإنهاء التدخين من خلال زيادة السن القانوني لشراء التبغ كل عام وأعلن سوناك الخطة في مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي وقدمها كجزء من إرثه السياسي.

وقال جونسون: عندما أنظر إلى بعض الأشياء التي نقوم بها الآن، أو التي يتم القيام بها باسم المحافظة، أعتقد أنها مجنونة تمامًا نحن نحظر السيجار .. ما هو الهدف من الحظر حزب ونستون تشرشل يريد حظر السيجار .. إنه مجرد جنون.

وكانت هناك اقتراحات بأن جونسون سيعود إلى الحملة الانتخابية لمساعدة المحافظين في الانتخابات العامة، المتوقع إجراؤها في الخريف. لكن تدخل رئيس الوزراء الاسبق يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان يفكر في مساعدة خليفته الذي تربطه به علاقة صعبة ويحمل حلفاء جونسون سوناك مسؤولية المساعدة في تقديم استقالة الاول في صيف 2022.

وقال جونسون للجمهور: الفرق بيننا نحن المحافظين وخصومنا هو أنه في كل مرة، تكون غرائزهم دائمًا حول السيطرة والاستغلال والإكراه وأخذ أموالك وإنفاقها نيابة عنك وتنظيم حياتك نحن نعارض ذلك نحن الحرية .. إنها فكرة الحرية الوحيدة التي أعتقد أنها توحد المحافظين أو ينبغي أن توحد المحافظين.