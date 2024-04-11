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تونس والعراق: يجب أن تجتمع الأمة على وقف مجازر إسرائيل ضد الفلسطينيين

الخميس، 11 أبريل 2024 08:00 ص
تونس والعراق: يجب أن تجتمع الأمة على وقف مجازر إسرائيل ضد الفلسطينيين الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

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قالت الرئاسة التونسية في بيان الأربعاء إن الرئيس قيس سعيد ونظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، أكدا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة وضع حد لمجازر إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الرئيسين عبرا خلال المكالمة "عن الإرادة الثابتة من أجل أن تجتمع الأمة كلها على كلمة سواء لوضع حد للمجازر البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعبنا في فلسطين".

ووفق البيان ذاته "عبر الطرفان عن الإيمان الثابت في حق الشعب الفلسطيني في أن يسترد حقوقه كاملة في كل أرض فلسطين والتي لن تسقط أبدا بالتقادم".

وأفادت الرئاسة بأن قيس سعيد وعبد اللطيف رشيد تبادلا التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.







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