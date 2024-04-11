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تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلى: نتنياهو يعوق صفقة التبادل

الخميس، 11 أبريل 2024 09:54 م
تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلى: نتنياهو يعوق صفقة التبادل نتنياهو
وكالات

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قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأكد وفد التفاوض أن المفاوضات بشكلها الحالى قد تستمر عاما.

وأشارت القناة 12 نقلا عن وفد التفاوض الإسرائيلى إلى أنه كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ وخسرنا أرواح مختطفين.

وأوضح عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلى، أنه كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض، مؤكدا أن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب.







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