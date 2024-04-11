بلينكن يدعو الصين إلى حض إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل

كتب محمد شرقاوى

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دولا بينها الصين إلى حض إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبرلها، بأن وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن قال: "إننا أوصلنا رسائل لإيران وأطراف عدة أخرى في المنطقة تحذر من مغبة التصعيد".

وأكد بلينكن لعدد من نظرائه بالمنطقة وخارجها أن أى تصعيد إيرانى سينعكس ضرره على العالم كله.

ضربة شرقى لبنان وتحديدًا فى العاصمة السورية "دمشق"، تردد صداها بالداخل اللبنانى، تلك التى قامت بها إسرائيل صوب السفارة الإيرانية فى دمشق، أمس الأول، حيث ارتفع منسوب المخاوف بشأن الرد الإيرانى المتوقع عبر ذراعها فى لبنان (حزب الله) واحتمالية أن تتحول بلاد الإرز إلى ساحة للانتقام من إسرائيل جراء ضربتها تجاه سفارة إيران فى دمشق.