بلينكن: نتوقع سرعة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بشأن تسهيل المساعدات إلى غزة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تنفذ بسرعة التزاماتها بشأن اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ومنع الاشتباك، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذه الالتزامات مع مرور الوقت.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

ورحب بلينكن بإعلانات إسرائيل الأخيرة عن خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين تنسيق المساعدات الإنسانية، محذرا من ضرورة عدم تكرار حوادث مثل الهجمات على عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي أبدًا.

وناقش الوزيران، بحسب البيان، الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل، ضد أي تهديدات.