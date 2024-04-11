بدء امتحانات أبناؤنا بالخارج لسنوات النقل والشهادات الأزهرية 20 أبريل

كتب لؤى على

تنطلق امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بقطاع المعاهد الأزهرية، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجارى، كما تم تحديد عقد امتحانات الدور الثانى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 يوليو القادم.

الجدير بالذكر أنه تقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا فى الخارج» الفصل الدراسى الأول ‏عدد (426) طالبًا، حضر منهم (419) طالبًا، وتخلف عن الحضور (7) طلاب، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.4%). وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا فى الخارج» ‏عدد (308) طلاب، حضر منهم (291) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (17) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (94.4%).‏



كما بلغ إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الابتدائية (1905) طلاب، حضر منهم (1877) طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور (28) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (98.5%).



وجاء إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الإعدادية (995) طالبا، حضر منهم (963) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (32) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (96.8%).‏ وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فى القسمين العلمى والأدبى (393) طالبًا، حضر منهم (374) طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور (19) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%)، ليبلغ بذلك إجمالى من تقدموا للامتحانات من الصف الأول الابتدائى حتى الثانى الثانوى ‏«أبناؤنا فى الخارج» ‏(3293) طالبًا، حضر منهم (3214) طالبًا، وتخلف عن الحضور (79) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك (97.6%).‏