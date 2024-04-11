انتشار الحملات المرورية للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة خدماتها بالطرق لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر، وتم تزويدها بضباط وأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على تلك الطرق ومواجهة السرعات، ونشر الرادارات الثابتة والمتحركة وضبط الحركة المرورية من خلال غرفة عمليات الإدارة ومتابعة حركة السيارات بكافة الطرق وبمحيط الحدائق والمنتزهات والميادين ودور السينما وشارع الهرم.



وتكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين وتهيب الإدارة بالمواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على أرواحهم وحتى يعودوا سالمين.

وخصصت إدارة مرور الجيزة عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، بالطرق ومنع الباعة الجائلين بمحيط المنتزهات والكبارى الهامة منعا للزحام المرورى وتنظيم حركة السيارات بالميادين كما سيتم وضع حواجز حديدية الأماكن الحيوية لمنع مرور أى سيارات.