امتحانات الثانوية العامة 2024.. إعداد أرقام الجلوس تمهيدا لإعلانها

كتب محمو دطه حسين

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعداد أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة داخل الكنترولات تمهيدا لإعلانها خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنه تم مراجعة استمارات الطلاب وفق قاعدة البيانات، على أن يتم تصنيف الطلاب حسب الشعبة والديانة بسبب اختبار مادة التربية الدينية وطباعة الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا على موقع الوزارة ويتم اتاحتها في المدارس الثانوية للطلاب للحصول على بطاقات أرقام الجلوس.



ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.