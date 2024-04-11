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امتحانات الثانوية العامة 2024.. إعداد أرقام الجلوس تمهيدا لإعلانها

الخميس، 11 أبريل 2024 03:30 ص
امتحانات الثانوية العامة 2024.. إعداد أرقام الجلوس تمهيدا لإعلانها وزارة التربية والتعليم
كتب محمو دطه حسين

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تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعداد أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة داخل الكنترولات تمهيدا لإعلانها خلال الفترة المقبلة، مشددة على أنه تم مراجعة استمارات الطلاب وفق قاعدة البيانات، على أن يتم تصنيف الطلاب حسب الشعبة والديانة بسبب اختبار مادة التربية الدينية وطباعة الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا على موقع الوزارة ويتم اتاحتها في المدارس الثانوية للطلاب للحصول على بطاقات أرقام الجلوس.


ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تحويل الطلاب المتاخرين عن تسجيل الاستمارة إلى المنازل

ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024



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