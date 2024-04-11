اليونان تعيد افتتاح جامع تاريخى لصلاة عيد الفطر مغلق منذ أكثر من قرن.. صور

وكالات

أعادت اليونان افتتاح مسجد تاريخي في مدينة سالونيك الشمالية، للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، حيث سمحت بأداء صلاة عيد الفطر فيه.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أدى نحو 100 شخص صلاة العيد في "الجامع الجديد" الذي شهد آخر تجمع للمصلين في أوائل عشرينيات القرن الماضي.

وقامت الشرطة اليونانية بحراسة الجامع التاريخي خلال أداء الصلاة.

وجامع يني الذي بناه المهندس المعماري الإيطالي فيتاليانو بوزيلي عام 1902 كان يُستخدم في ذلك الوقت من قبل أبناء طائفة الدونمة.

وفي نوفمبر 2020 جرى افتتاح أول مسجد جديد بشكل رسمي في المدينة بعد استكمال بنائه الذي استغرق أكثر من عشر سنوات.



