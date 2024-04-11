الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لدعمهما مبيعات أسلحة لتايوان

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أعلنت الصين فرض عقوبات على كيانين اثنين أمريكيين، على خلفية مبيعات أسلحة جرت لصالح منطقة تايوان، التابعة للبر الصين الرئيسي والتي أعلنت استقلالها غير الرسمي عن البلاد.



وقالت وزارة الخارجية الصينية - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون "سي جي تي إن" الصينية اليوم الخميس إن العقوبات تستهدف شركتي "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران" و"الأنظمة العامة الديناميكية الأرضية" المصنعة للمركبات العسكرية، بسبب دعمهما للمبيعات.



وتجمد العقوبات أصول الشركتين الموجودة في الصين، وتمنع إدارتهما من الدخول إلى البلاد، حيث تساعد شركة "الأنظمة الديناميكية" في تصنيع دبابة من طراز "أبرامز" لتشتريها تايوان وتحل محل الدرع قديم الطراز الذي يهدف إلى ردع أو مقاومة أي غزو قادم.